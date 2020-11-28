موريتانيا تنظم عرضا عسكريا كبيرا لإحياء الذكرى الستين للاستقلال

نظمت موريتانيا اليوم السبت عرضا عسكريا كبيرا بوسط العاصمة نواكشوط لإحياء الذكرى الستين لعيد الاستقلال الوطني.



وشاهد جمهور كبير من سكان العاصمة فعاليات عرض عسكري استمر ساعات وحضره رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.



واستعرض الجيش الموريتاني وحدات مجهزة لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء أنشئت خصيصا للتصدي لنشاط الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما تم استعراض وحدات للتدخل ضد الجماعات الإرهابية في المدن تنتمي لقطاعي الدرك والشرطة والحرس .



وكان الرئيس الموريتاني قد أعلن في خطاب بمناسبة الاستقلال عن قرارات بزيادات في الأجور والمعاشات اعتبارا من الأول من كانون ثان/يناير القادم منها زيادة المعاش الأساس بنسبة 100 بالمئة لجميع المتقاعدين، ومضاعفة معاش أرامل المتقاعدين واستفادتهن من التأمين الصحي، وصرف معاشات التقاعد شهريا، وزيادة رواتب عمال الصحة بنسبة ثلاثين في المئة، وتعميم علاوة الخطر عليهم.



كما قرر الرئيس الموريتاني كذلك زيادة التكفل بحصص التصفية لفائدة مرضى الفشل الكلوي المعوزين بنسبة خمسين في المئة، واستفادتهم من تحويلات نقدية شهرية بمبلغ 000ر15 أوقية قديمة (نحو أربعين دولارا).



وفي سياق آخر، دعا الرئيس الغزواني إلى التطبيق الصارم لإجراءات الوقاية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أن بلاده واجهت أضرارا جسيمة على مختلف الأبعاد والمستويات بسبب تداعيات انتشار الوباء.