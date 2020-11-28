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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في السوق اليوم

سارة حمزة
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 12:08 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 12:08 م
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في بداية تعاملات اليوم السبت.

وجاءت الأسعار المتداولة بالسوق، وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 3.5 إلى 7 جنيهات.
البطاطس من 1.3 إلى 2.7 جنيه.
البصل من 3 إلى 5.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.
الفاصولياء من 3 إلى 5 جنيهات.
الباذنجان البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 2.5 إلى 5 جنيهات.
الخيار البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال بلدي من 3 إلى 5 جنيهات.
الليمون البلدي من 2 إلى 8 جنيهات.
جوافة من 3 إلى 6 جنيهات.
الرمان من 3 إلى 4 جنيهات.
تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.

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