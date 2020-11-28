رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن دخول الجيش عاصمة إقليم تيجراي

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مساء اليوم السبت، دخول الجيش إلى عاصمة إقليم تيجراي، مؤكدًا أنه سيعمل على إعادة الحياة السلمية لشعب الإقليم.

وأضاف خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، أن شعب الإقليم قدم نفس الدعم للجيش عبر الوقوف مع الحقيقة.

ونجحت القوات الاتحادية التابعة لحكومة رئيس الوزراء في السيطرة على سلسلة من البلدات من خلال القصف الجوي والمعارك البرية، وتتجه حاليا صوب ميكيلي عاصمة الإقليم، وهي مدينة جبلية يقطنها نحو 500 ألف شخص ويتمركز فيها المتمردون.

وأودت الحرب بحياة المئات، ودفعت أكثر من 30 ألف لاجئ إلى السودان المجاور، كما شهدت إطلاق المتمردين صواريخ على إقليم أمهرة المجاور وعبر الحدود إلى داخل إريتريا.