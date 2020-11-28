أفغانستان تسجل 121 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، اليوم السبت، تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 45 ألفا و963 إصابة.

وذكرت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية- أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية أيضا؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات حتى هذه اللحظة 1752 وفاة.

وأوضحت أن 349 شخصا تعافوا من الفيروس على مدى يوم أمس؛ ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 36 ألفا و644 شخصا. فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة المعروفة في أفغانستان حتى الآن إلى 7 آلاف و282 حالة.