وزير الدفاع العراقى: نتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر

سعدون خلال زيارة «العربية للتصنيع»: نسعى إلى مشاركة الهيئة فى مشروعات التنمية والإعمار.. والتراس: نضع جميع إمكانياتنا وخبراتنا الفنية التكنولوجية لتلبية احتياجات أشقائنا

أعرب وزير الدفاع العراقى الفريق الركن جمعة عناد سعدون تطلع بلاده لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصة بعد نجاحها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أن تصبح نموذجا ملهما يحتذى به فى منطقة تعانى من الأزمات والاضطرابات، رغم ما تفرضه تلك الظروف الضاغطة من تحديات جسيمة.

وأكد الوزير خلال لقاء مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبدالمنعم التراس، أمس؛ فى إطار زيارته لمصر، حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة فى الأمة العربية، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لأحدث نظم التحول الرقمى والذكاء الإصطناعى الحديثة.

وأشاد الوزير خلال تفقده معرض منتجات العربية للتصنيع، وخطوط الإنتاج بمصانع الهيئة بالدور الإيجابى للعربية للتصنيع وبصماتها البراقة فى العديد من المشروعات التنموية والإستراتيجية الهامة بالمنطقة العربية، ومدى تطور تكنولوجيا التسليح بالمعدات الدفاعية التى تنتجها الهيئة.

وأضاف أن بلاده تتطلع لمشاركة العربية للتصنيع فى مشروعات التنمية والإعمار التى تشهدها العراق حاليا، خاصة فى مجال الصناعات الدفاعية والطاقة المتجددة والعربات المدرعة والإتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمى والبنية التحتية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحى واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية، مشيرا أنه درس مع المسئولين بالهيئة العربية للتصنيع إمكانية فتح سوق بدولة العراق لمنتجات الهيئة المتميزة فى شتى المجالات التنموية.

من جانبه، أشار التراس، إلى أنه تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع جميع إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لتلبية إحتياجات أشقائنا بدولة العراق.

وذكر التراس، أنه تم استعراض أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها.

وأضاف أنه تم توجيه الدعوة للوفد العراقى لتشكيل فريق فنى لزيارة وحدات الهيئة العربية للتصنيع للاطلاع على الإمكانيات المتوافرة بها على أرض الواقع وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين فى مجالات التصنيع المختلفة.

وبدوره أوضح السفير العراقى أحمد نايف رشيد أن مصر هى الشقيقة الكبرى، وتمتد جذور العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين إلى عمق التاريخ.