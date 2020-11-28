المشدد 3 سنوات لطبيب بتهمة الاتجار بالعملات في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى الشنوفي، بالسجن 3 سنوات على متهم بالاتجار في العملات المحلية والأجنبية المقلدة، ومصادرة الأوراق المالية المزورة.



وأسندت النيابة للمتهم "أيمن. ح"، 50 سنة، طبيب بشرى، تهم منها حيازة بقصد الترويج عملتين ورقيتين مقلدتين متداولتين قانوناً داخل وخارج البلاد من فئات المائتي والمائة والخمسين جنيها مصرياً، والمائة دولار أمريكى، و6 ورقات من الفئة الأولى و136 ورقة من الفئة الثانية و89 ورقة من الفئة الثالثة و8 ورقات من الفئة الرابعة، مصطنعتين على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئات مع علمه بأمر تقليدهم.



وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة البساتين، أن المتهم اتفق مع مصدره السرى على استبدال عملات صحيحة بأخرى مقلدة، والانتقال إلى مكان تواجده وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على المضبوطات.