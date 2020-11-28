 اعتقال إرهابيين اثنين تابعين لـ داعش في كركوك شمالي العراق - بوابة الشروق
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اعتقال إرهابيين اثنين تابعين لـ داعش في كركوك شمالي العراق

داعش
داعش
بغداد - أ ش أ:
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 2:27 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 2:27 م
أعتقلت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، إرهابيين اثنين من الداعمين اللوجستيين لتنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك شمالي العراق.

وذكرت الوكالة -في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن "عناصرها تمكنوا من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين أمنيا لانتمائهما لتنظيم داعش الإرهابي"، مضيفة أن "عملية الاعتقال تمت بعد نصب كمين محكم لهما في قرية السهيل ضمن قضاء داقوق بمحافظة كركوك".

وأضافت أنه من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بتقديم الدعم اللوجستي والمواد الغذائية وأجهزة الاتصال إلى العناصر الإرهابية في "وادي الشاي" بالمحافظة.

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