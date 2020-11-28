 ضبط 117 ألف قطعة شيكولاتة وسلع غذائية فاسدة بالأقصر - بوابة الشروق
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ضبط 117 ألف قطعة شيكولاتة وسلع غذائية فاسدة بالأقصر

محافظة الأقصر
محافظة الأقصر
حمادة عاشور
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 4:47 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 4:47 م

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عدة حملات على المحلات والسوبر ماركت، تم خلالها ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، ونحو 117 ألفًا و466 قطعة شيكولاتة غير صالحة.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه بالاشتراك مع مجلس مدينة ومركز الزينية، تشكلت حملة مشتركة ومكبرة، أسفرت عن ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية بأحد المخازن الكبرى بالمدامود، وشملت تلك السلع 117466 قطعة شيكولاتة وبسكويت ولبان ومسحوق مشروب، بإجمالي وزن قدره طن وعشرة كيلو جرامات، وجميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما شنت مديرية التموين حملة مكبرة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، أسفرت عن ضبط 107 كيلو جرامات من المجمدات واللحوم واللحوم المصنعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما ضبط 650 كيلو جرام "مش" وخلطة جبن منتهية الصلاحية لدى صاحب مصنع ومعمل للألبان.


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