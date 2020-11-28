وزارة الهجرة العراقية تعلن إغلاق جميع مخيمات النازحين في ديالى

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو اليوم السبت خلو محافظة ديالى من مخيمات النازحين.

وقالت وزيرة الهجرة ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، إن "محافظة ديالى باتت خالية من مخيمات النزوح بعد اغلاق مخيم الوند الكرفاني في قضاء خانقين ،وعودة آخر 93 أسرة نازحة بواقع 586 شخصاً إلى مناطقهم الأصلية في أقضية ونواحي المحافظة، وذلك ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين".

وأوضحت أن مخيم الوند كانت تقطنه 1900 أسرة نازحة باجمالي 11400 فرد، مشددة على الجهود المبذولة لانجاح خطة طوارئ الوزارة الرامية إلى إعادة العوائل النازحة لمناطقها.

وتابعت جابرو أنه "بعد اتمام التدقيق الأمني لهذه الأسر، وبالتعاون مع القوات الأمنية تم ايصالها إلى مناطق سكناها الأصلية".