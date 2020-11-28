 نواب بالبرلمان التونسي يؤكدون أهمية الحوار للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية - بوابة الشروق
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نواب بالبرلمان التونسي يؤكدون أهمية الحوار للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية

البرلمان التونسي
البرلمان التونسي
أ ش أ
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 6:00 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 6:00 م

شدد عدد من نواب البرلمان التونسي، اليوم السبت، على أهمية الحوار الوطني وإيجاد مقاربة تشاركيّة للخروج بتونس من الأزمة التي تعيشها خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

ودعا عدد من النواب - خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب - إلى أن يكون الحوار شاملاً بما يمكن مؤسسات الدولة من العمل بشكل فعال، مطالبين، في الوقت نفسه، الحكومة بالحفاظ على مصداقيتها وضمان حد أدنى من التنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية.

وفي هذا الصدد، اعتبر نواب أنه لا سبيل في تونس إلا التوافق عن طريق الحوار، منوهين بالحوار الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل والذي تبنته الحكومة، محذرين من حوار وطني "مغشوش" يسرق تطلعات التونسيين ويخلف وضعية سياسية وانتخابية ومؤسسات أسوأ من المنظومة القانونية والسياسية التي أنتجتها سنة 2014، مؤكدين ضرورة أن يكون الحوار شاملاً ويمكن مؤسسات الدولة من العمل بفعالية.


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