قتيلان وجرحى في اشتباكات بشمال سوريا

قتل مدني وعنصر من الجيش السوري الحر التابع للمعارضة وأصيب آخرون في اشتباك بمدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي اليوم السبت.



وقالت مصادر في مدينة تل ابيض إن المدينة تشهد مواجهات بين عناصر من الجبهة الشامية التابعة للجيش الوطني الموالي لتركيا وسكان من بلدة تل أبيض شرقي المدينة، إثر مقتل مدني وإصابة آخر خلال محاولة اعتقالهما.



وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أنه بعد مقتل الشاب هاجم العشرات من أقارب القتيل عناصر الجبهة الشامية، ما أدى إلى قتل وجرح عنصرين من الشامية ما دفعها لارسال العشرات من عناصرها والتصدي لمحاولة دخول أقارب القتيل إلى المدينة ، وتم استخدام أسلحة متوسطة ورشاشات".



وقال سكان في المدينة لـ (د. ب.أ): "أغلقت جميع المحال التجارية في المدينة أبوابها، وتوقفت الحركة بشكل كامل وتم تعزيز الحواجز على مداخلها".



وشهدت مدينة تل أبيض، التي تسيطر عليها فصائل المعارضة الموالية لتركيا منذ شهر أكتوبر عام 2019، عدة مواجهات بين الأهالي وعناصر من فصائل المعارضة.