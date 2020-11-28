اكتشاف مقبرة عمرها نحو 1400 عام شمالي الصين

اكتشف أثريون صينيون مقبرة تعود إلى حقبة أسرة تانغ الإمبراطورية (618-907 م) بمحافظة لينتشنغ في مقاطعة خبي شمالي الصين.

وقال "سوه لي شيا"، مدير إدارة حماية الآثار الثقافية في المقاطعة -في تصريح اليوم السبت- إنه تم العثور على بعض قطع الفخار في المقبرة، ونقوش على جدرانها لأرنب و209 رموز صينية تسجل اسم صاحب المقبرة ومحل ميلاده ومعلومات أخرى تخصه.

وأضاف أن جميع الآثار التي عثر عليها في المقبرة مصنوعة من الفخار، وتشمل أوعية وأشكالا لحيوانات، فيما تعرضت بعض هذه القطع للتلف عند الكشف عن المقبرة من تحت سطح الأرض.

وتابع أن الاكتشاف يوفر مجموعة من المواد القيمة لدراسة العادات الاجتماعية والجنائزية في تلك الفترة.