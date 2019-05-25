قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن بريطانيا ستقدم المكملات الغذائية، مثل فيتامين (د)، لما يقرب من 3 ملايين شخص في إنجلترا هذا الشتاء.



وستقدم الحكومة جرعات من فيتامين الشمس إلى جميع المقيمين في دور الرعاية، وكذلك الأشخاص المصنفين على أنهم معرضون للخطر سريريًا.



وستكون عمليات التسليم مجانية، بدءً من يناير، وستوفر الحكومة مكملات غذائية تكفي لأربعة أشهر لما يصل إلى 2.7 مليون شخص خلال أشهر الشتاء.



وتدعم المكملات الصحة العامة، وخاصة صحة العظام والعضلات، في الوقت الذي يعاني فيه واحد من كل خمسة بريطانيين من نقص فيتامين د.



وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن فيتامين الشمس قد يساعد الناس في مكافحة فيروس كورونا، ولا يزال البحث عن الصلة بين الاثنين قيد البحث مع الحاجة إلى إجراء تجارب على نطاق واسع.



من جانبه قال وزير الصحة مات هانكوك: "بسبب التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب البريطاني للسيطرة على الفيروس أمضى الكثير منا وقتًا أطول في المنزل هذا العام ويمكن أن يعاني من نقص فيتامين د، لذا تتخذ الحكومة إجراءات لضمان قدرة الأفراد المعرضين للخطر للحصول على إمدادات مجانية لتستمر خلال أشهر الشتاء المظلمة".



وأضاف أنه طلب من هيئة الصحة العامة في إنجلترا إعادة مراجعة الأدلة الحالية عن الصلة بين كورونا وفيتامين (د)، لضمان استكشاف كل فرصة محتملة للتغلب على هذا الفيروس.