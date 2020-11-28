المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تدين حادث الطعن الإرهابي بسويسرا

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، حادث الطعن الإرهابي الذي وقع مؤخرا بمدينة لوجانو السويسرية، وأسفر عن إصابة سيدتين بجروح، حيث قامت امرأة بطعن السيدتين بسكين في متجر بالمدينة.

وأكدت المنظمة - في بيان اليوم السبت - حرمة الدماء وأن الإسلام حرم مطلقا الاعتداء على الآمنين، حيث قال سبحانه في نهى قرآني عام: (وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة: ١٩٠].

وشددت المنظمة على ضرورة التصدي للإرهاب والعنف على جميع المستويات، وفي جميع دول العالم، والعمل على ترسيخ قيم السلام والأمن.

وتقدمت المنظمة - في ختام بيانها - بالدعاء للمصابتين بالشفاء العاجل، سائلة المولى عز وجل أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.