مصدر أمني عراقي: مقتل مدني وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة جنوبي الموصل

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أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، مساء اليوم السبت، بمقتل مدني وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة جنوبي الموصل -400كم شمالي بغداد-.

وقال النقيب عامر الحجار، إن "انفجار عبوة ناسفة في قرية حسونة ضمن ناحية الشورة جنوب الموصل لدى مرور مركبة زراعية أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر بجروح".

كما أفاد مصدر أمني آخر، مساء اليوم، بالعثور على جثتي مزارعين مقطوعتي الرأس غرب مدينة الشرقاط -120كم جنوبي الموصل-.

وقال المصدر إن "المزارعين كانا يقومان بأعمال الحراثة لمحصول الحنطة وقد وجدت الجثتان بالقرب من جرارهما".

وأضاف المصدر أن "الشرطة سلمت الجثتين إلى ذويهما وفتحت تحقيقا بالحادث الذي ينسب في الغالب إلى تنظيم داعش، الذي مازال متواجداً في صحراء العراق الغربية".