رئيس الإمارات يصدر مرسوما بقانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي".

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأحد، نص المرسوم على أن يكون للهيئة الاختصاصات والصلاحيات كافة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف وتتبع وزير شؤون الرئاسة.

وتهدف الهيئة وفق المادة الرابعة من المرسوم إلى تقديم وتنظيم وإدارة كل ما يتعلق باستقبال وإقامة وزيارات ضيوف الدولة، والزيارات الخاصة برئيس الدولة وقادتها وفق أعلى المعايير، والعمل على الارتقاء بمفاهيم السرد الاستراتيجي وإبراز الجوانب الإيجابية والملهمة في شخصية مؤسسي الدولة وقادتها.

كما أصدر رئيس الإمارات مرسومين اتحاديين بتعيين محمد عبدالله الجنيبي رئيساً للهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي بدرجة وزير، وسميرة مرشد صالح محمد الرميثي أميناً عاماً للهيئة بدرجة وزير.