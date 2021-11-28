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أعداد جريدة الشروق
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التعليم: الصف الرابع الابتدائي مهم في نظام التعليم الجديد ويمهد الطريق للسنوات القادمة

طارق شوقي
طارق شوقي
أ ش أ
نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 1:34 ص | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 1:34 ص

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أهمية الصف الرابع الابتدائي في نظام التعليم الجديد، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى دائما لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب والتلاميذ، وإيجاد بدائل تعليمية جديدة مثل القنوات التعليمية.
وأضاف شوقي - خلال اتصال هاتفي مع برنامج (الحكاية)، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية (إم.بي.سي.مصر)، مساء اليوم /السبت/ - أن "منهج الصف الرابع الابتدائي له مستوى عال من العلوم والرياضات، ويبنى عليه مناهج السنوات المقبلة، ويمهد الطريق للسنوات القادمة".
وتابع: "إن الفكرة ليست في السقوط والنجاح، والامتحان لقياس المستوى وليس لمعاقبة الطلاب؛ والمطلوب من الطلاب استيعاب أكبر قدر من المنهج وألا يفكروا كثيرا في الامتحان؛ لأنه وسيلة تقييم، لتقديم الأفضل، وليس الهدف منه إعادة السنة، والنتيجة ستكون خيرا".

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