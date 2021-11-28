تركيب منظم لضربات القلب وتوسيع شرايين في عمليتين تجريان لأول مرة في قسم القسطرة بالسويس

قال وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوي اليوم الأحد، إن قسم القسطرة بالمستشفى العام أجرى عمليتين لأول مرة يتم إجراها داخل مستشفى بالإضافة إلى إجراء تدخل طارئ ناجح لفريق جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالسويس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن قسم القسطرة أجرى عمليتين لأول مرة، هما: تركيب منظم لضربات القلب لأحد المرضى يبلغ من العمر 68 عاماً، حيث وصل للوحدة يعاني من تباطيء شديد بضربات القلب، أما العملية الثانية فهي توسيع متعدد للشرايين التاجية عن طريق اليد لمواطن يبلغ 52 عاما "مدخن"، باستخدام تقنية المنظار من داخل الشريان (Ivus)، وذلك بعدما كان يعانى المريض من ذبحات صدرية متكررة؛ مما استلزم دخوله عدة مرات عددا من المستشفيات، وقد تم إجراء هذه الحالة بالمجان، دون تحميل المواطن أي تكلفة مالية.

وأشار إلى أن وحدة القسطرة جرى افتتاحها في سبتمبر الماضي، بدعم من محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، وتعمل كوحدةٍ فنية وإدارية تتبع مديرية الصحة، ويقع موقعها داخل نطاق مستشفى السويس العام والوحدة مستعدة لاستقبال حالات اضطراب نبضات القلب .

وفى السياق ، قال الحفناوي إنه تم إجراء تدخل طارئ ناجح لسيدة تبلغ 52 عاماً من العمر، لفريق جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى العام، وذلك بعدما وصلت للمستشفى تُعاني من جلطة حادة متأخرة بالطرف السفلي الأيمن واحتمال منذر للبتر بصورة كاملة أعلي الركبة مع فقدان الإحساس والحركة.