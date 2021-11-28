 هنية: أسرى إسرائيل لدى حماس لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بشمس الحرية - بوابة الشروق
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هنية: أسرى إسرائيل لدى حماس لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بشمس الحرية

زعيم حماس إسماعيل هنيه
زعيم حماس إسماعيل هنيه
رويترز
نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 7:50 ص | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 7:50 ص

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" الفلسطينية إن الأسرى الإسرائيليين الأربعة لدى الحركة "لن يروا الشمس، حتى ينعم الأسرى الفلسطينيون بشمس الحرية".

وأضاف هنية في كلمة ألقاها خلال مشاركته بكلمة في الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، أن "قضية الأسرى على رأس أولويات عمل حركة حماس التي تتحرك فيها على مسارين، الأول يتمثل في دعم معارك الصمود لتوفير حياة كريمة داخل السجون للأسرى والوقوف معهم في نضالهم، فيما المسار الثاني هو العمل على تحريرهم من سجون الاحتلال بشكل كامل".

وأشار إلى نجاح الحركة من قبل في إطلاق سراح أكثر من ألف أسير في صفقة "وفاء الأحرار".

وأضاف أن "ما قبل سيف القدس ليس مثل ما بعد هذه المعركة التي وضعت المنطقة على طريق النهاية للاحتلال وحسم الصراع التاريخي مع المشروع الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين".

من جهة أخرى، حذر هنية من عمليات التطبيع الجارية في المنطقة التي تستهدف بناء تحالفات أمنية وعسكرية في المنطقة تسودها إسرائيل.

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