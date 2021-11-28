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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة خلال 24 ساعة حتى الساعة 0337 مساء بتوقيت نيويورك اليوم السبت.

ويصل بذلك إجمالي الإصابات بالوباء منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 2ر48 مليون.

وبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا 776 ألفا و 396 حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد أدنى من متوسط الزيادة اليومية الأسبوع الماضي، بواقع 2ر0 % .

وسجلت ولاية كاليفورنيا إجمالا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع 06ر5 ملايين حالة، بزيادة طفيفة عن عدد حالات أمس.

وشهدت ولاية ماساتشوستس زيادة بنسبة 6ر0 % في عدد الإصابات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل الإجمالي إلى 909 آلاف و 705 إصابة.

وسجلت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات خلال 24 ساعة، بواقع 293 وفاة.