وكيل صحة الغربية: يشدد على ضرورة الانتهاء من تطوير مستشفى صدر طنطا

أمر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة مكبرة يرئاسها الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي، لمتابعة تطوير مستشفى صدر طنطا ومدى جاهزيتها.

جاء ذلك بناء على توجيهات وزير الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، للوقوف على التحديات وكيفية معالجتها ودور المشاركة المجتمعية فى المساهمة الفعالة فى الانتهاء من تطوير المستشفى وتوفير الاجهزة حسب الاولويات ، والانتهاء من تركيب الأسانسيرات وتطوير سكن الاطباء وقاعة الاجتماعات الخاصه بالزمالة والتغلب على التحديات فى أقرب وقت لاستلامها .

وقامت اللجنة بالمرور على أقسام المستشفى المختلفة للتأكد من توفر المستلزمات والواقيات، والادوية واتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية واتباع أحدث بروتوكول العلاج لفيروس كورونا لمواجهة الموجة الرابعة، ومتابعة سير العمل وتوافر الطاقم الطبى.

كما اجتمع الدكتور هشام شيحة بجميع العاملين للحث على كيفية التغلب على الصعاب والتحديات والعمل بروح الفريق وإظهار الإيجابيات والاستغلال الامثل لجميع الموارد المتاحه وتوظيف الجميع فى الأعمال المناسبه وذلك لتطوير المنظومه الصحيه.

كما وجه الدكتور عبد الناصر بتطوير منظومة التعليم المستمر وورش العمل والدورات التدريبية للطاقم الطبي، وتوفير كافة السبل لرفع كفاءة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتحقيق نجاح اكبر .