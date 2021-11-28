 انطلاق الدورة الرابعة من مسابقة الصحافة الإنسانية لمحافظات الجنوب في الأقصر - بوابة الشروق
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انطلاق الدورة الرابعة من مسابقة الصحافة الإنسانية لمحافظات الجنوب في الأقصر

محافظة الأقصر
محافظة الأقصر
د ب أ
نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 6:17 ص | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 6:17 ص

شهدت محافظة الأقصر إطلاق مسابقة تحمل عنوان "جائزة الصحافة الإنسانية" وذلك بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة ميدان الجنوب وذلك بهدف دعم الصحفيين المحليين الذين يحملون على عاتقهم بناء المجتمع الذي ينتمون إليه وبصفة خاصة في ظل الظروف المصاحبة لجائحة فيروس كورونا.

وبدت المسابقة هذا لعام بشكل جديد حيث أصبحت تضم تحت طاولتها كل صحفي من محافظات قنا، الأقصر، وأسوان بحيث يستطيع صحفيوا المحافظات الثلاث دخول المسابقة، والتي ستتضمن جوائز على شقين من العمل الصحفي، الأول هو المكتوب سواء كان بإصدار ورقي أو الكتروني، والثاني في التصوير الصحفي.

وقالت اللجنة المشرفة على المسابقة إن المشاركة تأتي عبر إرسال عمل يكون قد ساهم بشكل حقيقي في خدمة المجتمع الذي ينتمى إليه الصحفي وذلك في موعد أقصاه ١٠ من ديسمبر القادم، على أن يتم توزيع الجوائز لجميع الفائزين في مدينة الأقصر نهاية الشهر ذاته.

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