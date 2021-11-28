إقبال على حملة الكنائس للتطعيم ضد كورونا في ولاية سكسونيا الألمانية

أقبل العديد من المواطنين اليوم الأحد على حملة التطعيم ضد كورونا في ولاية سكسونيا الألمانية التي تنظمها كنائس الولاية بالتعاون مع الصليب الأحمر الألماني.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت تابيا كوبش من الكنيسة الإنجيلية إن الحملة سارت بشكل جيد في كل مكان وإن كل التذاكر التي كانت مطروحة على الإنترنت اختفت بعد ساعة ونصف الساعة وإنه لم تكن هناك صعوبات.

وفي إطار هذه الحملة، قام أطباء بإعطاء لقاح بيونتيك/فايزر كجرعة تطعيم أولى أو ثانية أو كجرعة معززة في ستة أماكن تابعة لكنائس في الولاية منها كنيسة القديس نيقولا في لايبتسيج وكنيسة العذراء في دريسدن.

من جانبه، أشاد رئيس حكومة ولاية سكسونيا ميشائيل كريتشمر بمبادرة الكنائس ووصفها بأنها عظيمة وأن لها أثرا في المجتمع " فالتطعيم هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه الجائحة وكل جهد هو موضع ترحيب وبالذات في هذه المرحلة الصعبة".

وانتقد كريتشمر وضع حواجز على الطرق المؤدية للمستشفيات ومحاولة إفساد مبادرات التطعيم ووصفها بأنها "عمل رخيص تماما"، وقال :" هناك خصوم عنيفون ويجب أن نتصدى معا لهؤلاء".