البر الرئيسي الصيني يسجل 23 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 3 منها محلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن تسجيل 23 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن ثلاثة من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ20 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 98631 حالة، 785 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 93210 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636 .

وتم أمس تسجيل 22 حالة إصابة بدون أعراض، 18 منها وافدة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

وتراجعت أعداد الإصابات المحلية بكورونا في الصين مؤخرا بعدما شهدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا.