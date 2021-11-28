برلماني: القوات المسلحة الدرع الواقي لوطننا وتدرك جيدا مخططات الأعداء

أشاد النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، بمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والذي يعد أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوچي متكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أنه يقوم بتصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوچية الخاصة بها وقواعد البيانات البيومترية طبقًا للمقاييس العالمية، وذلك عقب مشاركته في اجتماع وزارة الدفاع والإنتاج الحربي بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة مع لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد الشيمي، في بيان له اليوم، أن القوات المسلحة الدرع الواقي لوطننا، مؤكدا أنهم يدركون جيدا مخططات أعداء الوطن ويتصدون لها، مشيدا بدور قواتنا المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقدموه من أجل الوطن.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مجمع الإصدارات يعد أحد أبرز إنجازات الدولة، ويمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في بناء مصر الجديدة، مقدما كل التحية والتقدير لحماة الوطن لما يقدموه من تضحيات من أجل الشعب المصري العظيم.

وذكر النائب، أن له عظيم الشرف بلقاء قادة القوات المسلحة ومصنع الرجال، الذي نفخر بهم جميعا طوال الدهر، مؤكدًا أن اللقاء استعرض التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري وجهود رجال القوات المسلحة لمجابهة كافة المخططات التي تهدف لزعزعة الاستقرار الأمني.