محافظ الاسكندرية: إزالة 5626 حالة تعدٍ حتى الآن على أملاك الدولة

قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إن حصيلة إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 18 لإزالة كل التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، بلغت 5626 حالة تعدٍ حتى الآن.

وأضاف: "نعمل على مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها، بهدف الحفاظ على موارد المحافظة المائية، وحماية أملاك الدولة وضمان حسن إدارتها واستغلالها بما يحقق النفع للمواطنين.

وأكد الشريف، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الدولة نفذت العديد من المشروعات العظيمة لتطوير وتحديث واستعادة كفاءة المنشآت المائية، وذلك في وقت قياسي.

ولفت إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت العديد من الحملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة والترع والمصارف، وذلك خلال حملات الموجة للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز استخدامها لزيادة الرقعة الزراعية.

وشدد على ضرورة التصدي بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه التعدي على المجارى المائية من ترع ومصارف والتأكيد على جاهزية كل المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لازالة التعديات، مشيرا إلى التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظة المختلفة.