 صحة الغربية تهنئ الطلبة الحاصلين على الزمالة المصرية وتفوقهم بالمراكز الأولى - بوابة الشروق
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صحة الغربية تهنئ الطلبة الحاصلين على الزمالة المصرية وتفوقهم بالمراكز الأولى

علاء شبل
نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 5:36 ص | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 5:37 ص

تقدم الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية وجميع العاملين مديرية الشئون الصحية، بأرق التهاني لطلبة الزمالة المصرية بالغربية لما حققوه من مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية واجتياز اختبارات الزمالة بنجاح وتفوق علي مستوي المحافظة

ووجه وكيل الوزارة بتكريم وتقديم الشهادات لأوائل المحافظة لتحفيزهم علي استمرار التميز وتشجيع باقي المتدربين علي النجاح والتفوق.

كما تتقدم الدكتورة سها الغزالي منسق الزمالة والدكتورة ناهد عيد مسئول المتدربين وباقى أعضاء اللجنة الفرعية بالتهنئة والتمنيات لجميع متدربي الزمالة بدوام النجاح والتفوق.

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