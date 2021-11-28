لميس الحديدي عن متحور كورونا الجديد: لا صوت يعلو فوق صوت «أوميكرون»

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن متحور "أوميكرون" الجديد يقلل من آمال عودة الحياة لطبيعتها حول العالم رغم زيادة معدلات التطعيم، مشيرة إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تشهد نمواً متصاعدا.

وتابعت خلال تقديمها لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة "ON"، أن معدل إصابات كورونا بلغ 2.4 مليون إصابة في أسبوع فقط بنسبة زيادة 11% عن الأسبوع الماضي، منوهة إلى أن عددًا من الدول الأوروبية لجأت إلى اتخاذ إجراءات إغلاق جزئية لمواجهة ارتفاعات الإصابات.

وتابعت: "أما ضيف كورونا الجديد فهو المتحور "أوميكرون" الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للقلق؛ حيث اكتشفت عدد من الدول ارتفاع تسجيل حالات إصابة من المتحور الجديد على أراضيها في مقدمتها إيطاليا بلجيكا والدنمارك وألمانيا وإسبانيا وقبلهم جميعاً إسرائيل، وتبع ذلك إجراءات دولية مهمة للمنع من السفر من وإلى جنوب إفريقيا ومنها مصر".

وأردفت: "المتحور الجديد أثار ضجة في العالم ولاصوت يعلو فوق صوت "أوميكرون"، لدينا شقين من أزمة كورونا مؤخراً أولهما طفرات الإصابات في القارة الأوروبية عامة حيث أن 37% من إصابات العالم تأتي من أوروبا، بالإضافة إلى المتحور الجديد".

وتساءلت: "لماذا كل هذا الهلع هذه المرة رغم وجود طفرات سابقة في دلتا وألفا والمتحور البرازيلي؟ هل يؤدي إلى أعراض أشد؟ هل العدوى أشد ارتفاعا؟ هل تكاثره داخل الخلايا بمعدل أكبر من أشقائه السابقين؟ جميعها أسئلة تنتظر الإجابة".

وكان المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (إي سي دي سي) حذّر من أن خطر انتشار المتحوّر في أوروبا "مرتفع إلى مرتفع جدّاً".

وفي تقرير لتقييم المخاطر، قال المركز مساء أمس، إن "المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحوّرة سارس-كوف-2 أوميكرون في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصاديّة الأوروبية، تم تقييمه على أنّه مرتفع إلى مرتفع جداً.