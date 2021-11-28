متحدث الصحة: إصابة السيدة البلجيكية بمتحور «أوميكرون» في مصر غير محتمل

نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تسجيل أية حالة حتى الآن في مصر بالمتحور المثير للقلق العالمي "أوميكرون".

وكشف عبدالغفار في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" أن الوزارة لديها آليات للكشف عن المتحور في حال ظهوره، قائلًا إن "التسلسل الجيني للفيروس معروف".

وحول حالة الجدل للسيدة البلجيكية المصابة بالفيروس المتحور وقدومها من مصر، أوضح عبدالغفار، أنه فور انتشار الخبر تم التواصل مع المسؤول عن تطبيق الإجراءات الصحية لمنظمة الصحة العالمية ببلجيكا وجاء الرد رسميًا يفيد بأن الحالة كانت مسافرة من مصر أي مغادرة يوم 9 نوفمبر وظهرت عليها الأعراض في الثاني والعشرين من نفس الشهر أي بعد مرور 11 يومًا من مغادرتها الأراضي المصرية.

وأشار إلى أن المنظمة لم تجرِ مجموعة الاستقصاء المعتادة كون مضي فترة كبيرة منذ مغادرتها مصر وحتى ظهور الأعراض، مضيفًأ أن السيدة عندما غادرت مصر هبطت ترانزيت في تركيا ومنها إلى بلجيكا.

وذكر أنه تم إجراء مسحة pcr للسيدة بعد وصولها إلى الأراضي البلجيكية ومسحة أخرى بعد مضي 7 أيام أثبتت سلبية إصابتها بالمتحور، متابعًا: "هذا يؤكد إلى حد بعيد أنه من غير المحتمل أن تكون قد أصيبت به على الأراضي المصرية نظرًا لطول فترة الحضانة بالإضافة إلى إجراءها مسحة على الأراضي البلجيكية فور وصولها".

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساء.