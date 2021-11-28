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35% نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية بالجزائر

د ب أ
نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 9:29 ص | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 9:29 ص

أعلن محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات المحلية التي جرت يوم السبت، بلغت 35 %.

وقال شرفي، في تصريح صحفي مساء السبت، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية وصلت إلى 97ر35 %، بينما قدرت بـ39ر34 % في الانتخابات الولائية.

وأوضح شرفي، أن عدد المصوتين في الانتخابات تجاوز 8 ملايين و500 ألف في الانتخابات البلدية، وأكثر من 8 ملايين في الانتخابات الولائية من أصل كتلة انتخابية تقدر بـ23 مليون و717 ألفا و479.

ورجح شرفي، الإعلان عن النتائج الأولية خلال هذا الأسبوع.


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