تعليم الشيخ زويد تثمن دور القوات المسلحة والشرطة في الاستقرار ودحر الإرهاب

ثمن سلامة سلمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية بشمال سيناء، دور القوات المسلحة والشرطة في عودة الاستقرار في قري جنوب المدينة ودحر الإرهاب.

جاء ذلك في بداية أول يوم دراسي في مدرسة أبو العراج للتعليم الأساسي بعد عامين من خلو القرية من السكان بسبب الظروف الأمنية، وأكد مدير عام الإدارة أن اليوم الدراسي بدأ بطابور الصباح وتحية علم مصر، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مستقبل الأجيال وحقها في الحياة والعلم.

وشارك أهالي القرية والتجمعات المحيطة بها في فعاليات أول يوم دراسي بعد قيام الإدارة التعليمية بتجهيز المدرسة وتأهيلها للعمل.

جاء ذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة الشيخ زويد و تعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الذي أمر القطاعات الخدمية بسرعة تأهيل القرى بالخدمات التعليمية والصحية وإمدادات التيار الكهربائي والمياه، وذلك بتأمين كامل من القوات المسلحة والشرطة.