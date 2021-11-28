 تعليم الشيخ زويد تثمن دور القوات المسلحة والشرطة في الاستقرار ودحر الإرهاب - بوابة الشروق
الأحد 28 نوفمبر 2021 6:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

تعليم الشيخ زويد تثمن دور القوات المسلحة والشرطة في الاستقرار ودحر الإرهاب

مصطفى سنجر
نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 6:15 م | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 6:15 م

ثمن سلامة سلمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية بشمال سيناء، دور القوات المسلحة والشرطة في عودة الاستقرار في قري جنوب المدينة ودحر الإرهاب.

جاء ذلك في بداية أول يوم دراسي في مدرسة أبو العراج للتعليم الأساسي بعد عامين من خلو القرية من السكان بسبب الظروف الأمنية، وأكد مدير عام الإدارة أن اليوم الدراسي بدأ بطابور الصباح وتحية علم مصر، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مستقبل الأجيال وحقها في الحياة والعلم.

وشارك أهالي القرية والتجمعات المحيطة بها في فعاليات أول يوم دراسي بعد قيام الإدارة التعليمية بتجهيز المدرسة وتأهيلها للعمل.

جاء ذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة الشيخ زويد و تعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الذي أمر القطاعات الخدمية بسرعة تأهيل القرى بالخدمات التعليمية والصحية وإمدادات التيار الكهربائي والمياه، وذلك بتأمين كامل من القوات المسلحة والشرطة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك