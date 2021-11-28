فرنسا تعلن تنظيم رحلات طيران عارض لإجلاء رعاياها من إثيوبيا

أعلنت فرنسا عن تنظيم رحلات طيران عارض لإجلاء رعاياها من إثيوبيا بداية من الليلة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد.



وكانت فرنسا قد دعت رعاياها، الأسبوع الماضي، إلى مغادرة إثيوبيا، وقالت السفارة الفرنسية في أديس أبابا في رسالة إلكترونية بعثتها إلى رعايا فرنسيين: «جميع الرعايا الفرنسيين مدعوون رسميا لمغادرة البلد في أقرب وقت».



وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من التصعيد العسكري في إثيوبيا، ودعت لإجراء مفاوضات عاجلة لحل الأزمة في البلاد.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الوزير أنتوني بلينكن يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد العسكري بإثيوبيا ويدعو إلى إجراء مفاوضات عاجلة بشأن الأزمة.



والجمعة، ظهر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للمرة الأولى على جبهات القتال خلال قيادته للمعارك ضد «جبهة تحرير تجراي» التي تعتبرها الحكومة حركة إرهابية.



ومنذ نهاية العام قبل الماضي يخوض الجيش الإثيوبي قتالا ضد الجبهة المتمردة بعد أن اتهمتها الحكومة المركزية بالمسؤولية عن هجوم استهدف قاعدة عسكرية إلى جانب اتهامات أخرى بمحاولة اغتيال آبي أحمد.