السيتي وسط أجواء الثلوج يستعيد وصافة البريميرليج بفوز صعب على وست هام

استعاد مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 2 / 1 على ضيفه ويستهام يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز ليستر سيتي 4 / 2 على ضيفه واتفورد، وبرينتفورد على ضيفه إيفرتون 1 / صفر.

وارتفع رصيد سيتي إلى 29 نقطة ليستعيد المركز الثاني، الذي حصل عليه ليفربول مؤقتا أمس السبت، بفارق الأهداف خلف تشيلسي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي يستضيف مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد ويستهام، الذي تكبد خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 23 نقطة في المركز الرابع.

وفي ظل أجواء ثلجية على ملعب (الاتحاد)، تقدم سيتي بهدف عن طريق نجمه الألماني إيلكاي جوندوجان في الدقيقة 33، ثم أضاف فريناندينيو الهدف الثاني في الدقيقة 90، فيما تكفل مانويل لانزيني بإحراز هدف ويستهام الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.