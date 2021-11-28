محافظ الغربية: قيمة تمويل مشروعات الشباب بمدينة المحلة الكبرى بلغت 208 ملايين جنيه

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن إجمالي قيمة مشروعات الشباب التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية للشباب "مشروعك" بمدينة المحلة الكبرى بلغ 208 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن عدد المشروعات التي تم تمويلها بلغت 1790 مشروعًا وفرت 1807 فرص عمل.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم الأحد - إن البرنامج يقدم أفضل التسهيلات والخدمات المتاحة لكل العملاء؛ بهدف تشجيعهم على إقامة مشروعات هادفة من خلال الاطلاع على قسم بنك أفكار المشروعات على موقع وزارة التنمية المحلية، لافتًا إلى أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح رحمي، أن تمويل المشروعات يأتي في صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى تشغيل العمالة ومواجهة البطالة وتشجيع الاستثمار وإقامة المشروعات الصغيرة لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى توفير رخصة المشروع لمدة 5 سنوات.