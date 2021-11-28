ذكر مسؤول، اليوم الأحد، أن إندونيسيا فرضت حظر السفر من جنوب إفريقيا وسبع دول إفريقية أخرى، في أعقاب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، التي تم رصدها بالفعل في دول أوروبية.

وذكرت وزارة الهجرة الإندونيسية أن حظر السفر، بالنسبة للأجانب، الذين سبق لهم السفر إلى جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي وليسوتو وموزبيق واسواتيني ونيجيريا، خلال الأيام الـ14 الماضية، سيدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة، إريا برادهانا انجاكارا، في بيان، إن "الأجانب الذين زاروا تلك الدول، خلال الأيام الـ14 الماضية، سيتم منعهم من الدخول، عند نقاط التفتيش الخاصة بالهجرة".

وأضاف أن إندونيسيا أوقفت أيضا إصدار تأشيرات لمواطني تلك الدول.

وتمكنت إندونيسيا من "تسطيح منحنى" الموجة الثانية للجائحة، الناجمة عن سلالة "دلتا" شديدة العدوى. وتم الآن رفع معظم القيود المرتبطة بمكافحة التفشي، ما سمح للاقتصاد، الذي تضرر من الجائحة، بالانتعاش.

وتلقى حوالي 45% من السكان المؤهلين، الذين يبلغ عددهم 208 ملايين نسمة، جرعتهم الثانية من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينما حصل 66% على جرعتهم الأولى.

وحصل معظم الأشخاص على لقاح "سينوفاك" الصيني.