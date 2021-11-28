القوى العاملة: تحويل 627 ألف جنيه مستحقات 29 عاملا مصريا غادروا الأردن

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 58 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 29 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وأضاف سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم الأحد، أن المستحقات بلغت 40 ألفا و43 دولاراً أي ما يعادل 627 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

من جهته، قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك من طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمراجعة الأسماء على موقع الوزارة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية في الأردن؛ للاستعلام عن الأسماء.

وبدوره، أوضح الملحق العمالي طلعت السيد، أنه في حال إذا كان الاسم موجودا على المستفيد سرعة التوجه لأقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، مؤكدا أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.