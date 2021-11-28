اكتشاف المواهب المتميزة في مدرسة صناعية للبنات بالفيوم ضمن حياة كريمة

تواصل وزارة الثقافة مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة "حياة كريمة"، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي، في قرى حياة كريمة بمركز أطسا بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأقيمت عدة فعاليات بمدرسة 6 أكتوبر الصناعية بقرية تطون، تضمنت 3 ورش للحكي الأولى بعنوان "مواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة" أدارها المدرب خالد علي، تناول خلالها تعريف مفهوم الشائعة، ومصادرها، الغرض من نقلها، كما أوضح أسباب إنتشارها السريع، وأنواع متلقيها وهم إما نقدي أو عاطفي، وأكد ضرورة التفكير وأعمال العقل للتصدي للشائعة ومنع ترويجها.

وعُقدت جلسة حوارية بعنوان "الزواج المبكر" للمدربة ولاء محمد، ناقشت فيها مفهوم الزواج المبكر، أسبابه، نتائجه، وعن "مهارات التيسير" أقيمت ورشة حكي أدارتها مروة محمود، تناولت فيها تعريف بأهم الشروط الواجب توافرها في المدرب، والتي من خلالها يتمكن من توصيل المعلومة بطريقة بسيطة واضحة، ومنها الإعتدال في الجلسة، أهمية وضوح الكلمات والمقصود منها.

وضمن الفعاليات أقيمت عدة ورش فنية شملت ورشتان للرسم، الأولي لتعليم أساسيات الرسم، الثانية لرسم جدارية لمعالم الفيوم، ورشة مشغولات يدوية لعمل خدادية بقماش الخيامية، عجائن السيراميك، اكسسوار لعمل أساور الصداقة، تشكيل بالخرز، خوص، ورشة مكرمية، إلى جانب ورشة لعمل لوحة الفلاحة المصرية، بالإضافة لورشة خرز، بجابب ورشة حكي عن مشروع حياة كريمة وتأثيره علي القرية المصرية، وورشة لإكتشاف المواهب في الغناء.

واختتمت الفعاليات بالفقرة الفنية تضمنت تقديم مواهب في الغناء الوطني والديني منهن هاجر محمد، والتي لاقت استحسانا على أدائها لأغنية عن الأم، وأخرى دينية من جمهور الحضور، تلاها فقرة مسرح بعرائس الماريونيت، بقيادة أحمد صلاح، بجانب فقرة عرض مسرح الشنطة عن "التلوث"، بالإضافة لعرض فني بالأراجوز.