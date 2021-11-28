زاهي حواس: اكتشافات طريق الكباش بمجهودات مصرية خالصة منذ 1949

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن الاكتشافات التي حدثت في مشروع طريق الكباش منذ اكتشافه في عام 1949 حتى الآن لم يكن فيها عالم أجنبي واحد، قائلا: "الاكتشافات بمجهودات مصرية خالصة، وبكيت من الفرحة عندما رأيت احتفالية طريق الكباش".

وأضاف الدكتور زاهي حواس، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن افتتاح طريق الكباش مجهود علماء كُثر وكان مخطط له الافتتاح في عام 2012، موضحا أنهم أنهوا منه حينها 2400 من أصل 2700 متر.

وأشار إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنهى الـ300 متر الأخيرة، مضيفًا: "السياحة داخله في كل بيت مصري ومهمة لكل مصري والعائد من ده على المصريين سيكون ضخما جدا، وتلقيت رسائل من كل مكان في العالم تصف ما تشهده الدولة بالإبداع".

وافتتحت وزارة السياحة والآثار، مساء الخميس، طريق الكباش بالأقصر، بعد مرور سنوات طويلة من العمل والترميم بالطريق، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وحضور دولي لافت من قبل سفراء الكثير من الدول ومسؤولين دوليين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، وهدف الحدث إلى الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.