صفاقس التونسية تتجه لإعلان إضراب عام بسبب أزمة النفايات

تتجه ولاية صفاقس ثاني أكبر الولايات التونسية من حيث الحجم السكاني إلى الدخول في إضراب عام احتجاجا على أزمة النفايات المتراكمة منذ أكثر من شهرين.



وقال كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس يوسف العوادني اليوم الأحد، إنه سيجري تحديد موعد الإضراب العام خلال الساعات القادمة.



وأرجع العوادني قرار الإضراب إلى تجاهل السلطات لتراكم الفضلات بشكل بات يهدد بكارثة بيئية وصحية في الولاية التي تمثل رئة الاقتصاد التونسي.



وبدأت الأزمة مع إغلاق مصب في مدينة عقارب بالولاية بعد صدور قرار قضائي في ذلك إثر احتجاجات متكررة من الأهالي، وأدى ذلك إلى تراكم الفضلات بشكل عشوائي في الشوارع لمدة أسابيع.



وشهدت عقارب احتجاجات عنيفة خلفت حالة وفاة بعد قرار السلطات إعادة فتح المصب قبل أن تتراجع عن ذلك.



وهددت منظمات من المجتمع المدني ومنظمة الأعراف واتحاد الشغل بـ"العصيان الضريبي" في حال استمرت الأزمة.