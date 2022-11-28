رئيس العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي: نثمن إصلاحات قطر في سوق العمل

ثمن السيناتور بوب مينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في مجال حماية حقوق العمال، وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكد مينديز، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال إصلاحات سوق العمل، وحماية حقوق العمال، ورعاية جميع المقيمين على أرضها، وهو ما ساعد -بلا شك- في إنجاح بطولة كأس العالم "فيفا قطر 2022"، مشيرا إلى أن هناك المزيد من التقدم يحصل في قطر على جميع الأصعدة.

وقال: أنا سعيد لأن قطر تمكنت من أن تكون أول دولة في المنطقة تستضيف هذا المونديال العالمي، وقد عملت بجد لضمان أن يستمتع كل شخص قادم إليها بالرياضة، ويستمتع أيضا بكرم الضيافة من قِبل شعبها.

وأضاف: من الجيد أن نرى المجتمع الدولي قادما للاستمتاع بكرة القدم هنا في قطر، لقد رأينا روحا رياضية خالية من أي أفعال سيئة، ورأينا اللاعبين يحترمون بعضهم البعض، كما رأينا المشجعين يحترمون بعضهم البعض، وأعتقد أننا رأينا في قطر أفضل ما يمكن أن يكون عليه العالم اليوم.

وأشار إلى أن الرياضة لها قواعد، وعلى الجميع أن يلتزم بهذه القواعد، داعيا جماهير العالم إلى زيارة قطر، والاطلاع على ما تزخر به من ثقافة وكرم الضيافة، "حيث القدوم إلى الدوحة يجعلك تنبهر، خاصة مع ما يجده الناس هنا من ترحيب تام وأمن".

وذكر مينديز أنه خلال زيارتي الحالية للدوحة، رأيت أن المجتمع الدولي جاء إلى قطر وحظي باستقبال جيد واحترام لا مثيل له، وهذا ما يجب أن يحدث في جميع أنحاء العالم.

وتحدث عن العلاقات الثنائية التي تربط بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، والتي تقوم على أسس متينة من التعاون الدولي لإيجاد حلول للصراعات في بعض أنحاء العالم.