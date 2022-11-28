 الخارجية الروسية تؤكد تأجيل محادثات نزع السلاح النووي بين موسكو وواشنطن - بوابة الشروق
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الخارجية الروسية تؤكد تأجيل محادثات نزع السلاح النووي بين موسكو وواشنطن

موسكو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 28 نوفمبر 2022 - 8:16 م | آخر تحديث: الإثنين 28 نوفمبر 2022 - 8:16 م
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، تأجيل موسكو المحادثات المقررة مع واشنطن بشأن نزع الأسلحة النووية الإستراتيجية.

وأعلنت السفارة الأمريكية في موسكو، في وقت سابق من اليوم، تأجيل روسيا للاجتماع من جانب واحد، وأنها سقترح مواعيد جديدة، بحسب صحيفة كوميرسانت الروسية.

وتم تمديد معاهدة ستارت لخفض الأسلحة النووية الاستراتيجية، التي تم توقيعها في الأصل بين الرئيس الأمريكي رونالد ريجان والزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف، لمدة خمس سنوات في فبراير 2021.

كان من المقرر إجراء المشاورات حول مستقبل المعاهدة في القاهرة بدءا من يوم غد الثلاثاء وحتى إلى 6 ديسمبر المقبل.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا توترا شديدا بسبب العقوبات التي تفرضها واشنطن على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، والدعم العسكري والاقتصادي الأمريكي لكييف .

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