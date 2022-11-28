عمال السكك الحديدية في النمسا ينفذون إضرابا شاملا ليوم واحد

أدى إضراب عمال السكك الحديدية فى النمسا، اليوم الاثنين، إلى توقف خدمات القطارات في البلاد .

وقال أندرياس ماتا فيدا رئيس السكك الحديدية النمساوية " أو بي بي " - في تصريحات له اليوم - إنه لم يتمكن ممثلو العمال وأصحاب العمل من الاتفاق على اتفاقية مفاوضة جماعية جديدة في الجولة الخامسة من المفاوضات بشأن رفع أجور العمال.

ومن جانبها، قالت نقابة عمال السكك الحديدية إنه تقرر اليوم تنفيذ إضراب تحذيري ليوم واحد ويجب أن تستأنف حركة الركاب والشحن، غدا الثلاثاء، ولكن لا يزال من الممكن أن تكون هناك حالات توقف أو تأخيرات متفرقة.

يشار إلى أن ممثلي أصحاب العمل رفعوا عروضهم من زيادة قدرها 8 في المائة إلى زيادة قدرها 8.44 في المائة وألقوا باللوم على نقابة العمال في تنظيم الإضراب ، مؤكدين أن النقابة تتحمل عواقب هذا الإضراب التحذيري والآثار المترتبة على الركاب والأضرار الاقتصادية.