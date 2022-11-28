كوريا الجنوبية تعتزم تقليص طرح سندات الشركات التابعة للدولة

أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، اعتزام الحكومة تقليص طرح سندات الشركات التابعة للدولة في إطار الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في سوق السندات المتضررة من تزايد حالة الغموض الاقتصادي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى إعلان هذه الخطوة خلال اجتماع طارئ للمجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة وزير المالية تشو كيونج هو في وقت سابق من اليوم.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، في بيان، إنه في ضوء التعاون مع القطاع المصرفي سنسعى لجعل المؤسسات التي تديرها الدولة بما في ذلك شركة الطاقة الكهربائية الكورية الجنوبية وشركة غاز كوريا تقلل طروحاتها من السندات خلال فترات مختلفة وجعلها تقترض من البنوك".

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه سوق المال الكورية الجنوبية وبخاصة سوق سندات الشركات حالة من الاضطراب في أعقاب التخلف عن سداد سندات مرتبطة بسلسلة مدن الترفيه ليجولاند مؤخرا، مع تزايد المخاوف من حدوث أزمة ائتمان في البلاد.

كما قررت الحكومة ضخ 5 تريليونات وون (73ر3 مليار دولار) في صندوق لاستقرار سوق السندات. وينشط هذا الصندوق بشكل خاص لشراء سندات الشركات والأوراق المالية التجارية في محاولة لزيادة الطلب عليها وضمان استقرار سعر العائد ومنعه من الارتفاع إلى مستويات غير طبيعية.