الحرس الثوري الإيراني يعتقل مسؤولا في قناة إيران إنترناشونال

اعتقل الحرس الثوري الإيراني المسئول الرئيسي بقناة "إيران إنترناشونال" في مدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، اليوم الاثنين، أن استخبارات الحرس الثوري حددت، واعتقلت المسؤول في القناة "الإرهابية".

وقالت العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء للحرس الثوري في محافظة أذربيجان الغربية، في بيان، إن المسئول الرئيسي لهذه القناة يقوم "بتحريض الآخرين على أعمال الشغب والإخلال بالأمن عبر نشر العديد من الدعوات في الفضاء الافتراضي".

وأضاف البيان أن هذا الشخص كان ينوي "ارتكاب أعمال تخريب وتقويض الأمن العام في المدينة"، فتم اعتقاله في عملية استخباراتية معقدة.

وقناة "إيران إنترناشيونال" هي قناة فضائية ناطقة باللغة الفارسية، ويقع مقرها الرئيسي في لندن، ولها مكاتب في أوروبا والولايات المتحدة، وبدأت البث في شهر مايو 2017.