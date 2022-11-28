 الحرس الثوري الإيراني يعتقل مسؤولا في قناة إيران إنترناشونال - بوابة الشروق
الإثنين 28 نوفمبر 2022 12:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

الحرس الثوري الإيراني يعتقل مسؤولا في قناة إيران إنترناشونال

طهران - د ب أ
نشر في: الإثنين 28 نوفمبر 2022 - 12:37 م | آخر تحديث: الإثنين 28 نوفمبر 2022 - 12:37 م

اعتقل الحرس الثوري الإيراني المسئول الرئيسي بقناة "إيران إنترناشونال" في مدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، اليوم الاثنين، أن استخبارات الحرس الثوري حددت، واعتقلت المسؤول في القناة "الإرهابية".

وقالت العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء للحرس الثوري في محافظة أذربيجان الغربية، في بيان، إن المسئول الرئيسي لهذه القناة يقوم "بتحريض الآخرين على أعمال الشغب والإخلال بالأمن عبر نشر العديد من الدعوات في الفضاء الافتراضي".

وأضاف البيان أن هذا الشخص كان ينوي "ارتكاب أعمال تخريب وتقويض الأمن العام في المدينة"، فتم اعتقاله في عملية استخباراتية معقدة.

وقناة "إيران إنترناشيونال" هي قناة فضائية ناطقة باللغة الفارسية، ويقع مقرها الرئيسي في لندن، ولها مكاتب في أوروبا والولايات المتحدة، وبدأت البث في شهر مايو 2017.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك