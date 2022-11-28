 حزب زيلينسكي يعرض فحص نقاط التدفئة في كييف بعد اتهامه بالتلاعب بها - بوابة الشروق
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حزب زيلينسكي يعرض فحص نقاط التدفئة في كييف بعد اتهامه بالتلاعب بها


نشر في: الإثنين 28 نوفمبر 2022 - 6:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 نوفمبر 2022 - 6:29 ص

أعلن رئيس حزب "خادم الشعب" الأوكراني الحاكم، أن سلطات العاصمة الأوكرانية ستقوم بتصحيح الأخطاء في نقاط التدفئة، وسيتم دعوة رئيس بلدية المدينة لفحصها بنفسه.

وكتب رئيس الحزب ديفيد أراخاميا على حسابه في "تيليغرام": "سيتمكن رئيس بلدية كييف الذي اتهم حزبنا بالتلاعب في نقاط التدفئة من التحقق من عمل الخدمات الخاصة بنفسه في غضون أسبوع".

وأضاف: "في غضون أسبوع، ستقوم سلطات العاصمة الأوكرانية بتصحيح الأخطاء، وسيكونون مع رئيس كييف قادرين على الذهاب للتفتيش".

واختتم أراخاميا بالقول: "سيكون هذا أفضل دليل على أن لا أحد منا يبحث عن تكهنات". وأضاف رئيس خادم الشعب أن تقارير قادة كييف تختلف عن تلك التي أبلغ عنها سكان المدينة.

وفي وقت سابق، اتهم كليتشكو حزب زيلينسكي بالتلاعب السياسي في مسألة نقاط التدفئة.

وقال: "عندما ذهبت لتفقد عمل النقاط التقيت نواب الشعب من الحزب الحاكم، وأخبروني في محادثة خاصة أن جميع النقاط التي زاروها مفتوحة وتعمل.. فيما بعض الصور أظهرتها مغلقة".

وشدد كليتشكو، على أن آلية عمل النقاط أعطت استغلالا سياسيا غير مناسب في الوضع الصعب للبلاد.


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