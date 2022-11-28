أعلنت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية في إيران، اليوم الاثنين، أن السلطات أطلقت سراح أكثر من 700 شخص في إيران بعد فوز منتخبها على ويلز في مباريات كأس العالم في قطر.



وأوضحت الوكالة أنه "بناء على قرار خاص من رئيس السلطة القضائية بعد فوز المنتخب الوطني مقابل منتخب ويلز، أطلق سراح 709 سجناء من مختلف السجون في البلاد"، بحسب وكالى الصحافة الفرنسية.



وأشارت إلى أن من بين هؤلاء "بعض الأشخاص الذي أوقفوا خلال الأحداث الأخيرة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



وبعد خسارتها 6-2 أمام إنكلترا، فازت إيران يوم الجمعة الماضي على منتخب ويلز بهدفين مقابل صفر، بينما ستواجه الولايات المتحدة يوم غد الثلاثاء.