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مصر
الأوقاف تطلق مسابقة الموظف المثالي 2022
الكرامة ناعيا أمين إسكندر: علامة مضيئة في مسيرة الحزب والتيار القومي والناصري
بحضور الوزير.. جلسة استماع بقوى عاملة النواب حول قانون العمل
حمدين صباحي ينعي وكيل مؤسسي حزب الكرامة أمين إسكندر
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الخارجية الروسية تستدعي سفير النرويج على خلفية توقيفها مواطنين روس
بريطانيا: سوناك يراقب مزارع الرياح البرية مع تصاعد انقسامات حزب المحافظين
تباطؤ نمو السيولة النقدية في منطقة اليورو
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مونديال ٢٠٢٢.. مدرب صربيا : لم نتعامل بذكاء في مباراة الكاميرون
مونديال ٢٠٢٢.. مدرب كوريا الجنوبية يكشف أسباب الخسارة من غانا
مونديال ٢٠٢٢.. مدرب أمريكا يطالب لاعبيه بضرورة التركيز في لقاء إيران
رأي
فن
حمادة هلال يترشح لأول تعاون فني صيني عربي
أدهم معروف يستعد لتصوير فيلم الليلة الأخيرة
الخميس.. فرقة عبد الحليم نويرة تقدم رحلة إلى زمن الفن الجميل على مسرح الجمهورية
أحمد شوقي رئيسا لمجلس إدارة جمعية نقاد السينما المصريين
مال وأعمال
أعمال
مواطن
الحكومة: استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول بواقع 4.4%
28 نوفمبر 2022.. نشرة الشروق الاقتصادية: أسعار الذهب تقفز 49 جنيها للجرام وعيار 21 يسجل 1500 جنيه
البورصة تتراجع دون 13 ألف نقطة مجددا
حوادث وقضايا
ضبط 3 محاولات تهريب لأسلحة بيضاء وهواتف محمولة وخصلات شعر بمطار القاهرة
تفاصيل العثور على جثة شاب في كوم أمبو بأسوان
ضبط عامل وزوجته لاتهامهما بالاعتداء على عاملة في الجيزة
26 ديسمبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف البساتين
تليفزيون
منتدى مصر للإعلام.. جانين أنتوني: التعصب الرياضي نوع من الفساد ويجب مواجهته
مونديال 2022.. لميس الحديدي: إحنا أكيد بنلعب حاجة تانية غير كرة القدم