الخارجية الروسية تستدعي سفير النرويج على خلفية توقيفها مواطنين روس

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، سفير مملكة النرويج لدي موسكو، روبرت كفيل، احتجاجاً على توقيف السلطات النرويجية عدداً من المواطنين الروس.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "لقد طالبنا السلطات النرويجية بالتوقف عن مثل هذه الأعمال المعادية للروس واضطهاد المواطنين الروس على أساس الجنسية".

وأكد البيان أن السفير أُبلغ بأن هذه الممارسات غير مقبولة وأن الأحكام الصادرة ضد مواطني روسيا ذات دوافع سياسية، ولا علاقة لها بمبادئ القضاء العادل وغير المنحاز.

وكانت تقارير قد أفادت بأن الشرطة النرويجية أوقفت خلال الأيام القليلة الماضية في مناطق مختلفة من البلاد سبعة مواطنين روس بتهمة التصوير باستخدام الطائرات المسيرة، وتم احتجازهم.