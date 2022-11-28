محمد بن زايد: الإمارات مستمرة في ضمان أمن الطاقة العالمي واستدامة إمداداتها

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الاثنين، إن بلاده مستمرة في تعزيز مكانتها ودورها الرائد مساهماً رئيسا في ضمان أمن الطاقة العالمي واستدامة إمداداتها.



وأضاف أن الإمارات سوف تستمر "داعما أساسيا لجهود الانتقال الواقعي والمسؤول في قطاع الطاقة من خلال مواكبة المستقبل واستثمار الفرص المهمة التي يوفرها هذا التحول".



وترأس رئيس الإمارات اليوم الاجتماع السنوي لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " في بصفته رئيساً للمجلس.



ووجه المجلس شركة "أدنوك" بالسعي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 لدعم مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما اعتمد المجلس إستراتيجية "أدنوك" لتسريع النمو في جميع مجالات أعمالها ومراحلها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكلٍ مسؤول ودعم أمن الطاقة العالمي.



وأكد رئيس الإمارات أهمية الخطوات التي اتخذتها شركة "أدنوك" لخفض انبعاثات الكربون تزامنا مع سعيها إلى تطوير عملياتها وتوسعتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، لافتا الى أن "أدنوك" تبنى نهجا شاملا للاستدامة يجسد التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها مزودا عالميا مسؤولا للطاقة، وجهودها لتمكين بناء مستقبل أكثر استدامة.



واستعرض المجلس مساهمة برنامج " أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة هذا العام في إعادة توجيه أكثر من 35 مليار درهم (54ر9 مليار دولار أمريكي) إلى الاقتصاد المحلي وخلق 2000 فرصة عمل إضافية للمواطنين في القطاع الخاص.