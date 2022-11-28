مصدر: خطة زيادة كفاءة استهلاك الطاقة ببريطانيا تواجه عجزا في التمويل



تلقى عدد من الوزراء في الحكومة البريطانية تحذيرات غير معلنة من احتمال فشل البلاد في تحقيق المستهدف بالنسبة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة إذا لم يتم توفير عشرات المليارات من الجنيهات الاسترالينية الإضافية لتمويل برنامج الحكومة لتزويد المساكن بأنظمة العزل لتقليل استهلاك الطاقة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر حكومي مطلع إنه لكي تنجح حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك في خفض الطلب على الطاقة بنسبة 15% بحلول 2030، يجب توفير المزيد من الأموال. وقال مسؤولون معنيون بتنفيذ الخطة للوزراء إنه يجب فرض قواعد جديدة مشددة على الشركات وأصحاب الأراضي من أجل وضع حد أدنى لمعايير استهلاك الطاقة.



من ناحيته، قالب جرانت شابس وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية إن الحكومة ستنفق مليار جنيه إسترليني (2ر1 مليار دولار) على خطة جديدة لعزل المنازل المدرجة ضمن الفئات من أيه إلى دي في قائمة الضرائب وهي مملوكة عادة لأشخاص من ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط.